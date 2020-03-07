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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ateşkes kalıcı olsun

07 Mart 2020, Cumartesi 01:22
Türkiye ile Rusya’nın anlaştığı ateşkes İdlib’de yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD’den anlaşmaya destek açıklamaları gelirken ateşkesin kalıcı olması istendi.

Faaliyetler donduruldu

Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci dün itibarıyla başladı. Moskova’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (dün gece) durduruldu.

BM, AB ve ABD memnun

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’deki ateşkesin “kalıcı’’ olmasını umut ettiğini bildirdi. Guterres ayrıca, BM denetimindeki siyasî görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu. ABD yönetimi de İdlib ateşkes anlaşmasının umut verici olduğunu açıkladı. AB Temsilcisi Josep Borrell de ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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Ateşkes kalıcı olsun

Türkiye ile Rusya’nın anlaştığı ateşkes İdlib’de yürürlüğe girdi. ABD’den ateşkese destek açıklaması gelirken, BM de “İdlib ateşkesi”nin kalıcı olmasını istedi.

Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya’nın başşehri Moskova’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes yürürlüğe girdi.      

Moskova’da varılan anlaşmanın detaylarında, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca bütün askerî faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (bu gece) durdurulacak”, “M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak” ve “Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak.” maddeleri yer almıştı.   

BM, kalıcı olmasını umuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib’deki ateşkesin ‘’kalıcı’’ olmasını umut ettiğini bildirdi. Guterres, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında İdlib’de ateşkes konusunda ‘’en üst düzeyde’’ varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Ateşkesin derhal başlaması, kalıcı olması ve Suriye’nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, BM denetimindeki siyasî görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı. Ankara - aa

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AB de ateşkesten memnun

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Hırvatistan’ın başşehri Zagreb’te düzenlenen İdlib ve sığınmacı odaklı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, ateşkes sürecinin iyi niyet göstergesi olduğunu söyledi. Borrell, “Ateşkes sürecine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar çok iyi haberler” dedi.  aa 

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ABD’den, anlaşmaya destek

ABD yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün İdlib’de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.  Washington - aa

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