AVM çalışanları: Yalvarıyoruz gelmeyin

Sağlıklarından duydukları endişenin geçim derdinin önüne geçtiğini belirten alış veriş merkezi çalışanları, AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasını istemiyor.

Çalışanlar, “Yetkililer sesimizi duymuyor, bari vatandaş duysun: AVM’lere gelmeyin!” diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Normalleşme Planı” kapsamında 11 Mayıs’ta açılması planlanan AVM’lerin çalışanları, karara tepki gösterdi. Sağlıklarından duydukları endişenin geçim derdinin önüne geçtiğini ve çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden AVM çalışanları, “Önlemlerin bizi korumaya yeteceğini düşünmüyoruz. Patronlar para kazansın, ekonomi dönsün diye canımızı ortaya koymak istemiyoruz” dedi. BirGün’e konuşan AVM çalışanları O. K. ve İ. A, 11 Mayıs haftasına ilişkin çalışma programlarının hazırlandığını belirterek, “İşimizden olmamak için mecburen gidip çalışacağız ama korkuyoruz” diye konuştu.

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