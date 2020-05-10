AVM’lerde virüs riski fazla

Makina Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Üyesi Sevinç Dalyan, AVM’lerin havalandırma sisteminin yüzde yüz taze hava ile çalışmadığını belirterek virüs bulaşma riskinin çok fazla olduğunu söyledi.

Erken normalleşme endişe kaynağı oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan AVM’ler bugün açılıyor. Normalleşme süreci kapsamında açılan alış veriş merkezlerinde içeride belirli sayıda kişiye izin verilmesinin yanı sıra, en önemlisi, tamamen taze havayla çalışacak havalandırma sistemi bulunması gerektiği vurgulanıyor. Makina Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Üyesi Sevinç Dalyan, AVM’lerin havalandırma sistemleriyle ilgili önemli ikazlarda bulundu. AVM’lerin havalandırma sisteminden dolayı virüs bulaşma riskinin çok fazla olduğunu belirten Dalyan, “AVM’lere giden kişiler arasında bir kişi bile Koronavirüs taşıyorsa siz de oraya gitmişseniz kesinlikle kaparsınız” dedi. Dalyan açıklamasının devamında şunlara değildi; AVM’lerin havalandırma sisteminde karışım havası kullanılır. İçerideki hava dışarıdan gelen taze hava ile karıştırılıp içeri verilir. Yani yüzde yüz taze hava ile çalışmaz. Bunun sebebi çok büyük bir enerji kaybının engellemek içindir. İçeriye verilen hava iklimin şartlarına göre ısıtılıp veya soğutulup verilir. Yüzde yüz taze hava kullanılırsa çok büyük bir sarfiyat olacağından kullanılmaz. Zaten bu şekilde yapılması yasak. Enerji tasarrufu olmayacağından ve binaların enerji kimlik belgesi sınıfına uymayacağından yapılırsa bina kimlik belgesi geçersiz çıkar.

5 dakika bile olsa gitmeyin

“Ne garip bir ülke olduk sahilde ve parklar yasak AVM’ler serbest” diyen Dalyan şöyle devam etti, “Kesinlikle AVM’lere 5 dakika bile olsa gitmeyin. Giderseniz de bizlerle karantina döneminiz geçmeden görüşmeyiniz. Ben bunları uzmanlık alanım olduğu için sizlere önemini anlatabilmek için yazıyorum”

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AVM ve kuaförler açılıyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi sürecinde bugün AVM’ler ve pazar yerleri ile berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden açılıyor. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 1000 liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. İşte hem iş yerleri hem de müşteriler açısından dikkat edilmesi gereken noktalar: Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek ve müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Yan yana koltuklarda oturulamayacak, iki müşteri arasında bir koltuk boş bırakılacak. Randevularda kayma yada hizmette gecikme durumlarında salonun içinde en fazla bir müşterinin beklemesine izin verilecek. Hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacak. Jilet, ustura, cilt bakımı, makyaj ve ikram yasak Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.