Avrupa ile bilgi paylaşımı gurbetçiyi vurdu

TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu üyesi ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Danimarka’da biraraya geldiği Türkler, Ankara’dan banka bilgilerinin gönderilmesinin ardından Danimarka makamlarınca hesap bilgileri hakkında sorgulanmaya başladıklarını anlattılar.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden, emekliliğe, bedelli askerlikten mavi kartlıların statüsüne kadar yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Çakırözer, “Artık bu iktidardan sadece Türkiye’deki vatandaşlarımız değil, yurt dışındaki milyonlarca yurttaşımız da dertli ve şikayetçi. Otomatik bilgi paylaşımında kendi vatandaşımızı önce ihbar ettiler sonra da ortada bıraktılar. Sağlıktan, emekliliğe, fahiş uçak biletlerinden araba ve telefon kullanımına kadar her konuda yalnız bırakılmışlar, taleplerine yanıt alamıyorlar. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bu üvey evlat muamelesini bitirmeye kararlıyız“ açıklamasında bulundu. Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.