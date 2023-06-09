Avrupa ile Osman Kavala krizi derinleşiyor

Ankara ile Avrupa Konseyi arasında siyasi ve diplomatik krize neden olan Osman Kavala dosyasında yeni bir evreye giriliyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı gereği Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması halinde Eylül 2023’ten itibaren Ankara’ya yönelik muhtemel yaptırımları görüşmeye başlayacağını bildiren bir karar aldı. Karar, Avrupa Konseyine üye devletlerin bu hafta Strasbourg’da düzenlenen AİHM gündemli toplantısında alındı. DW Türkçe’nin haberine göre, Bakanlar Komitesi’nin bu hafta aldığı karar Strasbourg kulislerinde “Artık her türlü seçeneği değerlendiriyoruz” ifadeleriyle yorumlanıyor. Bir devletin Avrupa Konseyi üyeliğine son verilmesinin tabu olmaktan çıktığını belirten kaynaklar, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’nın Mart 2022’de Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarıldığını hatırlatıyor. Haber Merkezi

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