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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Avrupa Konseyi’ne çağrı: Son darbeyi vurma

12 Kasım 2022, Cumartesi
İnsan hakları savunucusu Nebahat Akkoç, “Umarım Avrupa Konseyi son darbeyi vurmaz. Umarım (Türk) yetkililer AİHM kararlarını uygular ve Batı dünyasından tamamen kopmayız” dedi.

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle Avrupa Konseyi’nden çıkarılabileceğine dikkat çekerek bu durumun Türkler’i olumsuz etkileyeceğini vurguladı. VOA’nın Reuters’tan aktardığına göre, AİHM verileri, 1959 ile 2021 yılları arasında Türkiye hakkında 3 bin 820 karar verdiğini ve bunların 3 bin 385’inin en az bir hak ihlali içerdiğini gösteriyor. Türkiye, 46 üye ülke arasında en büyük nüfusa sahip ülke ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni birçoğundan önce imzalamıştı. Prosedürün sonuçları ana hatlarıyla belirtilmemekle birlikte, uzmanlar Türkiye’nin çıkarılmaması gerektiğini, bunun 85 milyon Türk vatandaşını, binlerce kişiye tazminat sağlayan bir mekanizmadan mahrum bırakacağını söylüyor.

Hukukun üstünlüğü ortadan kalkar

İnsan hakları savunucusu ve KAMER Vakfı’nın kurucusu Nebahat Akkoç, “Umarım Avrupa Konseyi son darbeyi vurmaz. Umarım (Türk) yetkililer AİHM kararlarını uygular ve Batı dünyasından tamamen kopmayız” dedi. Ankara’nın AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesinin kendisini “kötümser” yaptığını söyleyen Akkoç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) bağlı olmaması halinde Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ortadan kalkacağı uyarısında bulundu.

521 AİHM kararı uygulanmadı

Reuters’ın konuştuğu Avrupa Konseyi Sözcüsü, Türkiye’nin 8 Kasım itibariyle 136’sı emsal dava olmak üzere, genellikle yeni yapısal veya sistemik sorunlarla ilgili 521 AİHM kararını henüz tam olarak uygulamadığını söyledi. Türk diplomatik kaynaklar ise Ankara’nın son 10 yılda yaklaşık 2 bin 800 AİHM kararını uyguladığını ve bugüne kadar toplam sayının 4 bine yaklaştığını bildiriyor. Avrupa Konseyi sözcüsü, üst düzey konsey temsilcilerinin, üye devletlerin AİHM kararlarını uygulama konusundaki “bağlayıcı yükümlülüğünün” altını defalarca altını çizdiklerini kaydetti.

Diyalog yolları tükenmedi

Türk Dışişleri Bakanlığı Reuters’ın haberiyle ilgili açıklama yapmadı. Ankara geçen hafta Komite’ye, Kavala’nın temyiz başvurusunun ve Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun halen beklemede olduğunu bildirmişti. Reuters’a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Avrupa Konseyi’nin kurumsal yapısına Ankara’nın sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi ve Komite’nin tüm diyalog yollarını tüketmeden aceleci davrandığını savundu.

Haber Merkezi

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