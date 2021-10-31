Avrupa Konseyi, üyeliği askıya alabilir

Amerika’nın Ortadoğu ve Türkiye uzmanlarından Steven Cook, Council on Foreign Relations (CFR) için yaptığı değerlendirmede Osman Kavala, büyükelçiler krizi ve Türkiye’nin F-16 talebini değerlendirdi.

Artı Gerçek’in haberine göre, “Kavala, Erdoğan için bir tehdit değil, ancak Erdoğan’ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) imajında bir ülke oluşturmak için uzun vadeli çabalarını tehdit eden bir Türkiye vizyonunu temsil ediyor” diyen Cook, şöyle devam etti: “Kavala’nın serbest bırakılması pek muhtemel görünmüyor. Serbest bırakılmazsa, Avrupa Konseyi Türkiye’ye karşı “ihlâl dâvâsı” açabilir. Avrupa Konseyi bakanlarının üçte ikisi bu süreci başlatmayı kabul ederse, mahkeme Türkiye’nin mahkemeye karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirecek. Avrupa Konseyi, Türkiye’nin oy hakkını veya konsey üyeliğini tamamen askıya alabilir.”

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