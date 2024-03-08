Avrupa uyuşturucu ticareti Türk suç şebekelerinin elinde

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’na (Europol) göre, Avrupa’daki eroin ticareti konusunda Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti devam ediyor.

Afganistan kaynaklı eroin, büyük ölçüde Türkiye’deki limanlar aracılığıyla AB ülkelerine gönderiliyor. Avrupa Birliği (AB) uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar euro olduğu hesaplanıyor. Europol’e göre uyuşturucu pazarı, yolsuzluk ve şiddet nedeniyle toplumsal dokuyu giderek daha fazla yıpratıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Rapora göre, Avrupa Birliği’ne yönelik eroin kaçakçılığı giderek artan oranda deniz yollarına, özellikle de küresel konteyner trafiğine ve Türkiye’den kalkan feribotlara dayanıyor. İçişler Bakanlığı 2023 Uyuşturucu Raporu’nda da, “rekor olarak nitelendirilen yüklü eroin yakalamaları nedeniyle Türkiye’nin, Balkan Rotası üzerinde hayati bir öneme sahip olduğu” vurgulanıyor. Haber Merkezi

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