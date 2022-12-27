Avrupalı yatırımcı iktidara güvenmiyor

ALMANYA’DAKİ İKTİDAR PARTİSİNE YAKIN VAKFIN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ: TÜRKİYE YATIRIM İÇİN ÇOK AVANTAJLI, AMA İKTİDARA GÜVEN YOK.

SANAYİ ALTYAPISI VE GENÇ NÜFUS - TEK ŞART İSTİKRAR VE GÜVEN

Friedrich Ebert Vakfı (FES) Türkiye Temsilcisi Henrik Meyer, Almanya-Türkiye ilişkilerini DW Türkçe’ye değerlendirirken, iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yapıyor. Meyer, Türkiye’nin sanayi altyapısı ve genç nüfusuyla avantajlı bir konumda olduğunu ama Avrupalı yatırımcıların Türkiye’deki siyasi iktidara güven duymadığını söyledi.

Meyer, şunları dedi: “Türkiye müthiş sanayi altyapısı, eğitimli ve genç nüfusuyla aslında çok avantajlı bir konuma sahip. Ama anketlere göre, Avrupalı yatırımcılar Türkiye’deki siyasi istikrara çok güven duymuyor, çok yüksek enflasyon nedeniyle de geleceğe yönelik planlama yapamadıklarına işaret ediyorlar. Şayet Türkiye’de makroekonomik ve ekonomik istikrar tesis edilebilirse işte o zaman Türkiye bu küresel dönüşümden devasa boyutta fayda sağlayabilecek, Avrupa ekonomisi için önemi daha da artacak, şu anda olduğundan çok daha fazla Avrupa ekonomisine entegre olabilecek. Tek yapılması gereken istikrarın ve güvenin tesis edilmesidir.”

Savunma ihracatı kısıtlamaları kalkar mı?

DW Türkçe’nin haberine göre AKP yönetimi, Almanya’nın savunma ihracatında Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldırması için yoğun girişimlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ilişkileri değerlendirdiği son açıklamasında, “Türkiye’nin Almanya’ya, Almanya’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Hele hele savunma sanayiinde bizim Almanya’yla attığımız ve atacağımız birçok adım var. Ama bu adımlarda maalesef ön kesenler var” dedi. Ankara’nın bu beklentisini değerlendiren Kristian Brakel ise şu anda Almanya için önceliğin Ukrayna olduğuna ayrıca Alman savunma sanayi üreticilerin iç piyasaya bile yetişmekte zorlandığına dikkat çekerek, “Ayrıca Yeşiller için buna onay vermek çok da kolay olmaz. Bu bir ihtimal, stratejik nedenlerle olabilir. Mesela Türk ordusunun Rusya’ya karşı güçlendirilmesi amacıyla kısıtlamalar kaldırılabilir. Ama bunun için de Türk hükümetinin Rusya’ya karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerekecektir” diye konuştu.

Haber Merkezi