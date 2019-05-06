Avukatlar 8 sene sonra Öcalan’la görüştü

Asrın Hukuk Bürosu avukatları yaptıkları açıklama ile Abdullah Öcalan’la 2 Mayıs’ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşen avukatlar Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yaptı. Avukatların yaptığı açıklama şöyle; “Bu metin ne bir müzakere ne de mutabakat metni değildir. Duyuru metnidir. İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulunduklarını konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların aklı, fikri ve ruhi sağlıkları her şeyin üzerindedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır.”

Okunma Sayısı: 47

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.