Avukatlık kaosa sürüklendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlık mesleğinin, plansız avukat sayısı artışı, düşük ücretler, emek sömürüsü ve şiddet vakaları gibi sorunlarının çözümü için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, 5 Nisan Avukatlar Günü’nün avukatların sorunlarının dile getirildiği bir güne dönüştüğüne dikkat çeken Sağkan, savunmanın dertlerini şu şekilde açıkladı: “Bugün 160 bine dayanan avukatın, özellikle genç meslektaşlarımızın çok ciddi ekonomik sıkıntıları var. Birçoğunun hiçbir sosyal güvencesi yok, pek çoğu da asgari ücretin altında rakamlara çalışıyorlar. Avukatlık mesleği yıllar içerisinde bir sömürü düzeninin içinde kaosa sürüklendi.” Haber Merkezi

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