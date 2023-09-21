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21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Avukatlık ücretlerine ortalama yüzde 90 zam yapıldı

21 Eylül 2023, Perşembe 10:27
Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 300, takip eden her saat için bin 300 lira ödenecek, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında ücret 4 bin 400 lira olacak.

Barolar Birliğince hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 90 artış yapıldı.

Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 2 bin 300, takip eden her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 4 bin 800, izleyen her saat için 2 bin 500 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 3 bin 600, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 4 bin 400, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 19 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 63 bin 300, duruşmalı işlerde 109 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 5 bin 300, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 10 bin 700, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 8 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 17 bin 900, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 29 bin 800 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 32 bin lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 17 bin 100 lira avukatlık ücreti ödenecek.

AA

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  • Toygar

    21.9.2023 12:42:55

    Biraz abartı olmuş. Barolar birliği, hükümetle el birliği etmiş, vatandaş mahkemelere gelemesin, hakkını aramaya tevessül etmesin diye fiyatlara zam yapılmış, diye anlaşılıyor. Niye böyle ki?

Risale-i Nur Külliyatı

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