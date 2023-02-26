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26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı deprem bölgesinde

26 Şubat 2023, Pazar 19:24
Depremin birinci gününde yardım kampanyası düzenleyen Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı toplanan yardımları depremzedelere ulaştırmak için bu hafta başında tüm hazırlıklarını yapıp ekip olarak bölgeye hareket etti.

Adana’dan başlayan çalışmalar sırasıyla Hatay merkez, İskenderun, Antakya Samandağ, Kırıkhan, Hassa, İslahiye ve Nurdağı oldu. 

Yardım çalışmalarına Yeni Asya Yönetim Kurulu üyelerimiz Fatih Yargı ve Abdurrahman Koçak da bizzat katıldı.

Vakıf gönüllüleri çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi:

"İskenderun’da kendi getirdiğimiz çadırda geceyi geçirdik. İkinci günümüzü Kahramanmaraş’ta hava soğuk olduğu ve çadırda kalmanın mümkün olmadığı için Gaziantep’te geçirdik, sabahına Maraş merkez, Göksun ve köyleri, Afşin ve bazı köylerini ziyaret edip yardımları ulaştırıp Elbistan’a geldik. Gece geç saatte Malatya’ya geldiğimizde orada da ciddi yıkımlar olduğunu müşahede ettik.

Kalacak yer olmadığı için geceyi caminin alt katında, Suriyeli kardeşlerimiz, üst katta da bizler kaldık. Sabahına istikamet Adıyaman ilimizdi. Sırasıyla Gölbaşı, Pazarcık ve Adıyaman merkez oldu. En büyük felaket Hatay merkezde olmuş. Şehir adeta haritadan silinmiş. Taş taş üstüne kalmamış. İkinci en büyük darbeyi sanki Kahramanmaraş yemiş gibi. Adıyaman’ında onlardan kalacak yanı yok. Bunlar çok kısa gözlemlerimiz. Durum, medyada gördüklerimizden çok daha vahim. Geçmiş olsun Türkiye!

Adana - Yeni Asya

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