‘Ayağa kalkmadı’ cezası istifa getirdi

Kendisini görünce ayağa kalkmayan personele tuvaletin önünde bekleme cezası veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı’nın istifası alındı.
Kararı Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir Twitter hesabından duyurdu. Demir şöyle yazdı: “Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Diğer yandan İpekçi'nin Meclis Üyeliğinin de düşürüldüğü belirtildi.
Ne olmuştu?
Güngören Belediyesi’nde AKP’li bir başkan yardımcısı, kendisini görüp ayağa kalkmadı diye belediye çalışanını cezalandırmıştı. Çalışana belediye binasında her gelen kişinin önünde ayağa kalkma cezası verilmesi tepkilere neden olmuş, AKP’li Mehmet Metiner, “Dâvâmız adına utanç verici bir uygulama... Gereği acilen yapılmalı” sözleriyle tepki göstermişti.