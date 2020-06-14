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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ayasofya ibadete açılsın

14 Haziran 2020, Pazar 17:00
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Maşalyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya’nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu aktaran Maşalyan, şunları kaydetti: “1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hıristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik?” 

DÜNYANIN KURTULUŞU HAÇ VE HİLAL İTTİFAKIDIR

“Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi?” diye soran Maşalyan, “Ayasofya’nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah’a inanmıyor muyuz? 1000 yıl Hıristiyan, 500 yıl Müslüman duâlarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum. Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, ‘Kutsal Bilgelik’ mabedi, seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilâl ihtilâfı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilâl ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yaraşır” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

AA

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