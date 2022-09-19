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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ayda bir buluşma yeter mi?

19 Eylül 2022, Pazartesi 17:17
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde kampanya direktörü Necati Özkan, Cumhuriyet’te, “İktidar her gün yeni proje açıklama peşindeyken muhalefetin ayda bir buluşması ne kadar doğru?” diye yazdı.

Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut projesiyle iktidarın meydana getirdiği “algıyı” değerlendirirken, “Bu hamle, iktidar için seçmen kaybını durdurmak ve hatta geri kazanmak yolunda bir kilometre taşı. ‘Net Hata Noksanı’ kalemiyle içeri sokulan kaynağı belirsiz 25 milyar dolara yakın taze para, ciddi dış politika hamleleri ve yeni ekonomik projeler... İktidar adım adım kampanyasını örüyor. Seçim gününden önce seçimleri kazanmak için atak yapıyor. Peki muhalefet? Muhalefetin gündem ve algı yaratma becerisi yeterli mi? İktidar bileşenleri her gün yeni bir proje açıklama peşindeyken muhalefet bileşenlerinin ayda bir buluşması ne kadar doğru? Muhalif yetkililerin ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dışında bir söylem hazırlığı var mı? O söylem seçmeni inandırabiliyor mu? Hatırlatmak isterim ki insanların size ve projelerinize inanması işin başlangıcıdır. İnsanlar size inanmadıkça gerçek bile gerçek değildir!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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