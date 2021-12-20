"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Aydın - Didim'de doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2021, Pazartesi 12:00
Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene işlemi için sevk edildiği Didim Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hekimi darbeden şüpheli T.D.Y. gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltı işlemi sonrası mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli T.D.Y'nin 18 Aralık'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli T.D.Y'nin 19 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındığı, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işleminin toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    20.12.2021 13:34:39

    "..Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine.." ne demek ya, bırakın Allah aşkına. Kamera görüntüsü olmasaydı, tutuklanmayacak mıydı? Rapor nasıl oluyor da salıverilmesine izin verecek biçimde değerlendirilebiliyor. ADALET çökmüşse, geriye kalan nedir ki!..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Aydın - Didim'de doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor

Pandemi göçmen karşıtlığını tetikledi

Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla

Yeni Bakana AKP’den de tepki

Çocuklara kaç yaşında telefon alınmalı?

Avrupa kısıtlamaları tekrar getiriyor

Herkes asgari ücretli olacak

İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısına tepkiler büyüyor

Haftanın maçı beraberlikle tamamlandı

Türkiye'de son 24 saatte 171 kişi vefat etti

Marmara'ya soğuk hava uyarısı

Konya'da eğitime kar arası

Çin ölçeğinde demokrasi

Erdoğan’a destek dindarlarda da düşüyor

Çözüm, seçim ve iktidarın değişmesi

İdlib'de çadır kentler sular altında

Aselsan Qatar tartışması

“Geçinemiyoruz” mitingleri artıyor

En Çok Okunanlar

Mehmet KARA

Her şeyini kaybedermiş!
Yeni Asya'dan Size

Şartlar daha da ağırlaşırken hizmetlerimiz
Risale-i Nur'dan

Derd-i maişetin artması
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Emirdağ’da zulmün zirve halleri
Genel

Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla
İlimdar Kaya

Güler misin, ağlar mısın?
Süleyman KÖSMENE

Bediüzzaman’ın başarısındaki sır
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.