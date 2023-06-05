Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla ekonomi kurmayları da belli oldu. Kucaklaşma mesajı veren Erdoğan'ın icraatlarıyla bunu destekleyip desteklemeyeceğini zaman gösterecek.

"Kızgınlıkları bir tarafa koyalım"

Beştepe'de düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım" dedi.

Yeni kabine belli oldu

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Seçim sonrasında açıklanan yeni hükümette görev yapacak isimlerin atama kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, geçen dönemden iki bakan görevlerine devam etti. Kabinede 15 yeni isim görev aldı.

***

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helalleşme ve kardeşlik” mesajı verdiği günlerde muhalefet milletvekillerini meclisteki resepsiyona çağırmaması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Göreve Başlama Töreni”nde konuştu. Kucaklaşma vurgusu yapan Erdoğan “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda, Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımı ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma, 1000 yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz verelim” ifadelerini kullandı.

Muhalefeti suçlamaktan vazgeçmedi

Erdoğan muhalefeti suçladığı konuşmasında “Seçim dönemi sona ermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Yeni kabinemizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Seçim gündemine takılıp kalmak, Türkiye’ye patinaj yaptırmak demektir. Sürekli eski defterleri karıştırmanın ülkeye de millete de hiçbir faydası yoktur. Hep birlikte önümüze bakmalı geleceğe odaklanmalı, artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Her seçim sonrasında yeni bir sayfa açtık, rövanş peşinde, hesaplaşma peşinde koşmadık. Ama ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçimin hiçbirinde muhalefetten böyle bir tavır görmedik. Başarısızlıklarının sebeplerini hep vatandaşta aradılar. Seçim sonrasında uzattığımız elimizi sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz” dedi.

‘Davet bile edilmedik’

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Erdoğan’a tepki gösterdi. Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Milletvekili seçildiğimde yazmıştım doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bu gün yemin için geldiğiniz mecliste Gelecek partisi olarak bize kiralık Milletvekileri demenize rağmen makamınıza olan saygımızdan sizi ayakta karşıladık ve sonrasında verdiğiniz resepsiyona muhalefet Milletvekilleri’ni davet bile etmezken kucaklaşmayı nasıl yapacağız merak ediyorum. Umarım ülkemizin geleceği için bunu hep birlikte başarırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Seçim sonrasında açıklanan yeni hükümette görev yapacak isimlerin atama kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu.

Haber Merkezi