Ayıran değil, birleştiren kazanır

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, demokrasi diretme değil, uzlaşma ve çözüm bulma rejimi olduğunu belirterek, “Milli irade her zaman bir yol bulur, engelleri aşar ve neticeye varır. Ayıran, bozan değil birleştiren, kucaklayan, demokrasiyi yaşatan anlayış mutlaka kazanır. Enseyi karartmak yok” dedi.

Uzun, sosyal Medya hesabından Millet İttifakını oluşturan genel başkanları etiketleyerek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle Türkiye’yi yeniden demokrasi rotasına sokma hedefi, sayenizde gençlerin umudu olmuştu. Bu umudu yaşatmak onlara karşı hepin/mizin mesuliyetidir” mesajını paylaştı. Ankara - Ahmet Terzi

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