Aykaç’a istifa çağrısı

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın, gıda fiyatlarının artması konusunda zincir marketlerin hedef alınmasına karşı çıkması ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek “Bre ahlaksızlar, densizler, sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim bunu bilesiniz” demesiyle başlayan tartışmada ŞOK Marketler Yönetim Kurulu da ‘tarafını belli etti’. ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ı istifaya çağırdı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 222

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.