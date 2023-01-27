"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

AYM, 375 bin bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

27 Ocak 2023, Cuma 15:31
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana yapılan 470 binden fazla bireysel başvurudan 375 bin 17'sini, norm denetiminde ise 10 yıllık süreçte 1613 başvurudan 1582'sini sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2022 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri ve 2012 ile 2022 arası döneme ilişkin norm denetimi istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine belirtilen dönemde 470 bin 938 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 375 bin 17'sini karara bağlayan Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 79,6 oldu.

Sonuçlandırılan 375 bin 17 bireysel başvurudan 298 bin 59'unda kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 61 bin 264 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 210 başvuruda idari ret, 1524 başvuruda diğer, 960 başvuruda ise hak ihlali olmadığı kararı aldı.

Anayasa Mahkemesinin en az bir hakkın ihlaline hükmettiği 61 bin 264 başvurudan 35 bin 407'si hakkındaki karar 2022'de verilirken, bunun oranı yüzde 57,8 olarak kayıtlara geçti.

Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin 94 bin 588 başvurunun yapıldığı Yüksek Mahkeme, bunlardan 52 bin 970'ini karara bağladı.

Anayasa Mahkemesinin hak ihlaline karar verdiği 61 bin 588 başvurudan 49 bin 269'unu makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.

Makul sürede yargılanma hakkını 3 bin 325 ihlal kararıyla mülkiyet hakkı ihlali, 3 bin 34 kararla adil yargılanma hakkının ihlali, 2 bin 653 kararla ifade özgürlüğünün ihlali ve diğer ihlal kararları takip etti.

1582 norm denetimi başvurusu sonuçlandırıldı

Norm denetimi istatistiklerine göre, 2012 ile 2022 arasında Anayasa Mahkemesine 371'i iptal davası, 1242'si itiraz başvurusu olmak üzere toplam 1613 başvuru yapıldı. Bunlardan 1582'si karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, 2022 yılı içinde sonuçlandırdığı 56 iptal davasından 41'inde iptal, 11'inde ret, 4'ünde birleştirme kararı aldı.

Mahkemenin 2022'de sonuçlandırdığı 110 itiraz başvurusundan 37'sinde iptal, 56'sında ret, 17'sinde birleştirme yönünde karar çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    14 ile kuvvetli kar uyarısı

    Diğer sektörler de etkilendi: Teknoloji şirketleriyle başlayan işten çıkarma dalgası büyüyor

    AYM, 375 bin bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

    Strep-A vakalarında artışla ilgili Prof. Dr. Çiftçi'den ailelere uyarılar

    'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

    ABD: Tankların Ukrayna’ya tedariki aylar alacak

    Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    BM'den Batı Şeria açıklaması: Endişeliyiz
    📷

    Adana kitap fuarı notları

    Tek yüzükten nereye?

    'Altılı Masa'nın 9 saatlik 11. toplantısından önemli mesajlar: Somut hedef, politika ve projeleri 9 ana başlıkta topladık

    Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı

    Eczacılar tükenme noktasına geldi

    Süt üreticisi iyice bezdi

    Tatilde çocukların bağışıklığını koruyun

    Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

    Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

    Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi

    İsveç'teki Müslümanlardan ve Yahudilerden, Kur'an'a saldırıya ortak tepki

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara en iyi cevaplar yine Avrupa’dan
    Genel

    Yeni Asya ''Fidanlık'' çıktı - ''Hür Nesillerin Gür Sesi''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek yüzükten nereye?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset topuzu mu, Nur mu?
    İbrahim ERSOYLU

    Gerilimli seçim süreci
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
    İbrahim Aktaşcı

    Beni bu güzel havalar mahvetti
    Faruk ÇAKIR

    Köy yangınlarına çare yok mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.