AYM affı esastan görüşecek

Hapis cezası kesinleşmiş hükümlülere ceza indirimleri yapılmasına rağmen tutuklu yargılananlara, gazetecilere, düşünce ve ifade suçlularıyla ilgili serbestlik öngörmeyen İnfaz Yasası’nın iptali, Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alınacak.

CHP, İnfaz Yasası’nın esastan iptali talebiyle başvurusunu gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın ceza giymesi ama sokakta yürüyen bir kadının çantasını çalarken kolunu kesen bir insanın dışarda olması hakkaniyetli değildir. ‘Basılmamış kitaptan ceza alanlar, gazeteciler de hırsızlarca yararlanılmış bu indirimden yararlansın’ diyoruz. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede, CHP’nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir” dedi.

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