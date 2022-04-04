AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?

ADALET BAKANININ “CEZAEVLERİNDE HERŞEY HUKUKA UYGUN, AKSİNE İDDİALAR İFTİRA” SÖZÜ BU SORUYU GÜNDEME TAŞIDI.

Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali

“YÜZDE 100’Ü ASILSIZ” DİYOR, AMA...

Bakan Bozdağ “İnfaz uygulamaları, hukuka uygun bir biçimde yerine getiriliyor. İddiaların aslı var mı yok mu araştırmak ve takip etmek için Bakanlıkta ekip kurduk. Anında inceliyor ve sonuçları sitemizde yayınlıyoruz. İddiaların neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktı” dedi.

AYM KARARI ONU DOĞRULAMIYOR

AYM’nin cezaevlerinde Yeni Asya’ya ve diğer bazı gazetelere uygulanan yasak için verdiği “Hukuksuz ve ifade özgürlüğü ihlali” kararı ve önceki ihlal kararlarının uygulanmaması için yaptığı “Yapısal sorun var” tesbiti, Bakanın sözlerini doğrulamıyor.

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AYM kararından ne haber Sayın Bakan?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini görmezden geldi. Oysa AYM, bazı cezaevlerinde gazetelere uygulanan yasak için “hukukî dayanağı yok ve ifade özgürlüğünü ihlal ediyor” demişti.

Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bozdağ, “Cezaevlerindeki infaz uygulamaları, anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, anayasaya ve hukuka uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir kimsenin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye hükümet olarak bugüne kadar hiç göz yummadıklarını ve bundan sonra da yummayacaklarını belirten Bozdağ, bir hadise varsa hem idari hem de adli yönden üzerine gittiklerini ancak iftiralarla herhangi bir cezaevi personelinin karalanmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Asılsız olduğunu iddia etti

“Cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımızın, yönetimlerinin karalanmasına, kirletilmesine, yıpratılmasına bugüne kadar izin vermedik” diyen Bozdağ, şunları söyledi: “Adalet Bakanı olarak bundan sonra da bu iftiraların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. İşin aslı var mı yok mu araştıracağız. Bugüne kadar da hep araştırdık. Ne kadar kamuoyunda haber çıkıyorsa o haberlerin hepsini takip eden bir ekip kurduk Adalet Bakanlığında. Anında inceliyor ve bu haberlerle ilgili ne kadar doğru ne kadar eğri bunları şeffaf bir şekilde Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlıyoruz ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100’ü asılsız çıktı. Bu iftiraları atanlar, bu yalan haberleri yayanlar yüzü kızarıp bir defa dahi özür dilemediler.”

ANAYASA MAHKEMESİ: YASAK HUKUKSUZ

Oysa tutuklu ve hükümlülerin parasını ödeyerek talep ettikleri Yeni Asya’nın ve diğer bazı gazetelerin verilmemesi için bazı cezaevi eğitim kurulları, mahkemeler ve Adalet Bakanlığı tarafından gösterilen gerekçelere Anayasa Mahkemesi itibar etmemişti. 24 Mart 2022 tarihinde AYM, 1809 başvuruyu birleştirdiği kararında, talep edildiği halde verilmeyen yayınlar hakkında toplatma ve kapatma kararı olmadığına dikkat çekip, uygulamada keyfîliği engelleyecek bir mekanizmanın yokluğunu “yapısal sorun” olarak nitelemişti. Kararda, AYM’nin daha önceki kararlarındaki “Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır” içtihadına atıf yapılmıştı.

Haber Merkezi