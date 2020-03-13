AYM’den 5 yıl sonra ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi, “www.sendika.org” internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde “ifade özgürlüğü ihlali olduğuna” karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, “www.sendika.org” internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde “ifade özgürlüğü ihlâli olduğuna” karar verdi. Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi. İlk kez 25 Temmuz 2015’te, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişime engellenen Sendika.org, engelleme kararına Ekim 2015’te itiraz etmişti. Sendika.org yayın faaliyetlerini farklı alan adları kullanarak kesintisiz sürdürürken toplamda 62 kez erişime engellenmişti. Kurum şu anda sendika63.org adresinden faaliyetlerini yürütüyor. Sendika.org ilki 9 Ekim 2015’te olmak üzere bireysel başvuru hakkı kullanılarak Anayasa Mahkemesi’ne toplam 17 başvuru yapmış ancak bu başvurular bugüne kadar cevapsız bırakılmıştı. İnternet sitesi, Anayasa Mahkemesi’nin uzun süren sessizliği karşısında Şubat 2020’de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

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