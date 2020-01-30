AYM’den bir ihlâl kararı daha

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hâkim Mustafa Özterzi’nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğine karar verdi.

Özterzi, tutuklama kararının ardından haklarının ihlâl edildiği iddiasıyla 12 Ağustos 2016’da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Bursa’da hakim olarak görev yapan Özterzi, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “silâhlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 19 Temmuz 2016’da tutuklanmış, ve aynı mahkemenin 5 Aralık 2018 tarihli kararı ile beraat etmişti. 7 Anayasa Mahkemesi üyesinin karşı oy kullandığı kararda, “Suç işlediğine dair kuvvetli belirtiler ortaya konulmadan başvurucu hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, AYM ayrıca, Mustafa Özterzi’ye 27 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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