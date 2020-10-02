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3 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

AYM’den, ‘çoklu baro’ya vize

02 Ekim 2020, Cuma 17:00
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla ikinci bir baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. AYM ret gerekçesini daha sonra açıklayacak.

Kararla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “AYM; “çoklu baro, delege sayısı ve seçim tarihleri” konusundaki Avukatlık Yasa değişikliklerini Anayasa’ya aykırı bulmadı. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz, kararları da resmî gazetede hemen yayımlanır.” dedi.

“AYM, Avukatlık Yasası’nda yapılan değişiklikleri Anayasa’ya uygun bulsa bile, bu düzenlemeler bir yıl içinde uygulanamıyor.” diyen Eminağaoğlu’nun paylaşımları şöyle: “Yapılan düzenlemeler Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen, geçmiş kararlarının da aksine AYM bu hükümleri oyçokluğu ile Anayasa’ya uygun buldu.” “Baroların tabi olduğu AY md 135 teki seçimler dahil diğer seçimler, AYM’nin 2011/55 Esas sayılı gibi kararlarında da belirtildiği üzere seçim hukuku yani Anayasa md 67 kapsamında kalan düzenlemelerdir.”

“Anayasa md 67 kapsamında kalan düzenlemeler ise Anayasanın bu maddesi uyarınca, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde uygulanamıyor.” “Bu bağlamda AYM’de, Avukatlık Yasası’nda yapılan değişiklikleri Anayasa’ya uygun bulsa bile, bu düzenlemeler bir yıl içinde uygulanamıyor.”

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