AYM’den Gergerlioğlu için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başvurusu karara bağlandı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, “Anayasa Mahkemesi, babam hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyor” diye yazdı. Sincan Cezaevi’nde tutulan Gergerlioğlu’yla ilgili verilen karar milletvekilliği devam ederken yargılanan isimler için de rehber olacak.

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