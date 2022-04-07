AYM’den iki ihlal kararı daha

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci-yazar Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesini isteyen AYM, Dündar’a 22 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın gerekçesinde, hakkında herhangi bir adli soruşturma veya dava bulunmayan Dilek Dündar’ın pasaportunun iptal edilmesinin demokratik toplum düzenine aykırı olduğu vurgulandı. Öte yandan Anayasa Mahkemesi (AYM), bir tutuklunun, mektuplarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) kaydedilmesinin “özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlali olduğu” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu. Haber Merkezi

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