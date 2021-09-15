AYM’den işkence kararı

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya atılan işkence iddialarıyla ilgili ilk kez çarpıcı bir ihlâl kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, öğretmen Ahmet Aşık’ın Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu 25 gün boyunca işkence gördüğü, bir polis tarafından cinsel saldırıya uğradığına ilişkin başvurusunu kabul etti. DW Türkçe’nin haberine göre Mahkeme, Aşık’ın yaşadıklarının insan haysiyetiyle bağdaşmadığını belirterek ihlâl kararı verdi. Kapatılan soruşturmanın açılmasını ve polislerin yargılanmasını isteyen Yüksek Mahkeme, Aşık’a 50 bin TL de manevî tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

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