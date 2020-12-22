AYM’den KHK’lı işçiler için ‘hak ihlâli’ kararı

Kayyım yönetimindeki Cizre Belediyesi tarafından iş akdi feshedilen işçilerin yaptığı başvuruyu kabul eden Anayasa Mahkemesi, hak ihlâli olduğunu belirterek, yeniden yargılama kararı aldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda belediye işçisinin iş akdi feshedildi. Cizre Kaymakamlığı, OHAL Bürosu’nun talebi üzerine yapılan iş akdi fesihlerine ise, “örgüt ile iltisaklı” olmayı gerekçe gösterdi. Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelelerinden geri atmayan işçiler, son olarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Artı Gerçek’in haberine göre, AYM, başvurucuların “âdil yargılanma hakkının ihlâl edildiği” sonucuna ulaşıldığını aktardı.

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