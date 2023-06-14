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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha

14 Haziran 2023, Çarşamba 03:15
AYM BAŞKANI ARSLAN: MECLİS, AYM’NİN VERDİĞİ İHLAL KARARLARININ GEREĞİNİ YETERİNCE YERİNE GETİRMİYOR.

GAYRET YOK

“YASA koyucu birkaç ihlal kararında gerekli düzenlemeleri yaptı, ama gerekli hızla hareket edip ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tüm gayreti gösterdiğini söyleyemiyoruz. Çünkü çok sayıda kanundan kaynaklanan ihlal kararı olmasına rağmen, birkaç karar dışında değişiklik yapılmadı.”

BİR AN ÖNCE

“ESAS ve önemli olan, Anayasaya aykırılığı bireysel başvuru yolu ile tespit edilmiş bir kanun hükmünün bir an önce yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu bir tercih meselesi değildir, bir takdir meselesi hiç değildir. Bu, bir toplum sözleşmesi olan Anayasamızın emredici hükmünün gereğidir.”

***

AYM’den Meclise bir hukuk çağrısı daha

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Umarım yeni dönemde Meclis’imiz ihlale sebep olan kanun hükümlerini değiştirir ya da ortadan kaldırır” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi projesi kapsamında ‘Adli Yargıda Başvuru İhlal Kararların ve İhlal Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı’nın 5’incisi Erzurum’da yapıldı. Toplantıda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Yeni ihlaller ortaya çıkar

Arslan “Yasa koyucu, şu ana kadar birkaç ihlal kararı sonucunda gerekli düzenlemeleri yaptı ve bunları çok olumlu gelişmeler olarak kabul ediyoruz. Ama yasa koyucunun gerekli hızla hareket ettiğini ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tüm gayreti gösterdiğini de maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü çok sayıda kanundan kaynaklanan ihlal kararı olmasına rağmen, birkaç kararla ilgili yapılan dışında değişiklik yapılmadı. Umarım yeni dönemde Meclis’imiz bu konuyu öncelikli olarak ele alır ve ihlale sebep olan kanun hükümlerini değiştirir ya da ortadan kaldırır. Aksi takdirde ihlallerin devam etmesi, yeni ihlallerin ortaya çıkması ve bu ihlal iddialarının Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru olarak gelmesi kaçınılmaz görünmektedir” dedi.

Anayasaya uymayan hükümler kaldırılmalı

AYM’nin geçen ay verdiği ancak henüz yayınlanmayan 2 kararından da bahseden Arslan “Bu kararlarda Anayasa Mahkemesi, ilk kez ihlalin kanundan kaynaklandığını tespit ettikten sonra; hem kanun koyucuya, ‘bu kanuni hükmü değerlendirin ve ihlale yol açmayacak şekilde yeniden düzenleyin’ şeklinde çağrıda bulundu hem de yeniden yargılama kararı verdi. Bunu şundan dolayı yaptı. Birincisi; pratik gerekçelerle daha önce yasama organına gönderdiği çok sayıda ihlal kararında maalesef yeteri kadar hızlı ve etkili bir şekilde düzenleme yapılamadı. İkincisi, daha önemlisi de ilkesel bir neden. Esas ve önemli olan; Anayasa’ya aykırılığı bireysel başvuru yolu ile tespit edilmiş bir kanun hükmünün bir an önce yürürlükten kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

AYM kararları mutlaka uygulanmalı

AYM’nin kararlarının mutlaka uygulanması gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi: “Bir tercih meselesi değildir, bir takdir meselesi hiç değildir. Bu, bir toplum sözleşmesi olan Anayasa’mızın emredici hükmünün gereğidir. Anayasa Mahkemesi, bir ihlal tespiti yapıp, bunun kanundan kaynaklandığını ortaya koyduğunda artık yapılması gereken bu kanun hükmünün ortadan kaldırılması ve yeni ihlallere yol açılmasının engellenmesidir.”

AA

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