AYM’den Soma’da ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi, maden faciasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi dolayısıyla ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında vefat edenlerin yakınlarının yaptığı şahsî başvuruda hak ihlâli kararı verdi. Anayasa Mahkemesi’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararına göre, Soma’da 301 madencinin vefat ettiği maden faciasının ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın pek çok ihmal ve kusur sonucu meydana geldiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, görevlerini ihmal ettikleri yönünde şüphe oluştuğu gerekçesiyle maden ocağının denetimini yapanlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlileri hakkında ilgili bakanlıktan soruşturma izni istendi.

Çalışma Bakanlığı soruşturma izni vermedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aleyhlerinde ön inceleme yürüttüğü görevliler hakkında soruşturma izni vermedi. Danıştay 1. Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesine dair kararı kaldırdı. Yeni bir bilirkişi heyetinin maden kazasını incelemek üzere görevlendirilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Teftiş Kurulu görevlilerince hazırlanan ön inceleme raporunu esas alarak yine görevliler hakkında soruşturma izni vermedi. Bu karara karşı yapılan itiraz ise “haklarında ön inceleme yapılanların eylemleri ile maden kazasının meydana gelmesi arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı” gerekçesiyle Danıştay tarafından reddedildi. Faciada ölenlerin yakınları ise olaya ilişkin kamu görevlisi olan bazı şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmemesi dolayısıyla yaşama hakkının ihlâl edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine şahsî başvuruda bulundu.

Bakanlık sorumlu tutuldu

Anayasa Mahkemesi, başvuruda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usûl boyutunun ihlâl edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, bilirkişi raporunda, olayın meydana geldiği maden ocağında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne gibi eksiklikler bulunduğu ve sözü edilen hususların olayın vuku bulmasına katkısının teknik yönden ortaya konduğu vurgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan bilirkişi raporunun konusunda uzman kişilerce hazırlandığı belirtilen gerekçede, aynı raporda, 2010’dan olay tarihine kadar olayın meydana geldiği maden ocağını denetleyen, eksiklik ve aksaklıkları ortaya koymayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de olaydan sorumlu olduğunun belirtildiği kaydedildi. Anayasa Mahkemesi, kararın bir örneğini, ihlâlin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Danıştay 1. Dairesine, bilgi için de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilmesine karar verdi.