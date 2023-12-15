"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

AYM’den ‘yetkini aşma’ iptali

15 Aralık 2023, Cuma 16:09
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AYM’de açılan yeni raportör kadrolarını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yüksek Mahkemeye 20 raportör kadrosu açılmasına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 18 Ekim 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurumlarda yeni kadrolar açıldı. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesine de yeni 20 raportör kadrosu verildi. CHP, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Anayasa Mahkemesi, AYM’ye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle raportör kadrosu verilmesini Anayasa’nın 104. Maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesindeki “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir” düzenlemesine aykırı buldu.

Yargıyla ilgili kararnameye itiraz

DW Türkçe’nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AYM’de raportör kadrosu açılmasını oybirliğiyle iptal eden mahkemenin kararında, raportör ataması işlemenin yürütmeye ait bir yetki olmadığına işaret edildi. AYM’nin Anayasa’da “Yargı” başlığı altında “Yüksek Mahkemeler” bölümünde yer aldığı anımsatılan kararda, AYM’nin yapısının da kanunla düzenlendiğine işaret edildi. Bu Kanun’da “raportörlerin” kimlerden atanacağı ve görevlerinin ne olduğunun düzenlendiği anlatılan kararda, “Bu itibarla Anayasa’nın AYM’nin görev ve yetkileri ile işleyişine ilişkin hüküm ve ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde raportörlerin yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinden olduğunun kabulü gerekir” denildi.

Kadrolar yargı yetkisini doğrudan ilgilendirir

Yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinin kadrolarının ihdası ve iptali hususunun, yargı yetkisinin kullanılmasını doğrudan etkileyebileceği vurgulanan kararda, bunun yalnızca yürütme yetkisine ilişkin bir konu olduğunun söylenemeyeceği kaydedildi. Kararda, “Dolayısıyla bu konunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi mümkün değildir. AYM’nin yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinden olan raportör kadrolarının ihdasını öngören kuralda, Anayasa’nın 104. Maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesine aykırı şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti

    Müslümanlar, bilimin gelişiminde rol oynadı

    Tünellerin tuzlu suyla doldurulması ciddi zarar

    İsrail 3 bin 714 öğrenciyi öldürdü

    Gazze’de insanî yardım çökmek üzere

    Dolar ve enflasyon düştü faiz arttı

    Ukrayna AB yoluna girdi

    Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

    AYM’den ‘yetkini aşma’ iptali

    Bitmez’in ölümüyle Saadet Partisi grubu düştü

    Batı Şeria da işgal altında

    Konut satışı % 20 azaldı

    Basın ‘tutuklama’ ile baskı altına alınmak isteniyor

    İstanbullu zehir soluyor

    Bağımlılık yaşı 12’ye düştü

    Ukrayna'da meclis toplantısında bir milletvekili el bombaları patlattı

    İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı

    Sudan'daki kanlı iç savaş 8 aydır tüm şiddetiyle devam ediyor

    Sullivan ve Kirby işgal ile ilgili karmaşık mesajlar verdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyarbakır’da Said Nursî videosu ve...
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih telakkileri (Zuhur ve nüzul alametleri) - 4
    Ali FERŞADOĞLU

    Zamanı kullanma sanatı ve uyku düzeni
    Süleyman KÖSMENE

    Küskünlükler neden bitmiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdat
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan politikalar
    İbrahim Aktaşcı

    Sövenden bir, sövmeyenden iki akçe!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.