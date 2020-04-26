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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

AYM elini çabuk tutsun

26 Nisan 2020, Pazar 18:05
Hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcileri, AYM’nin infaz yasasının iptali yönündeki başvuruyu acilen karara bağlaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla dünya genelinde yüz binlerce kişi ölürken, salgın sebebiyle büyük risk oluşturan yerlerden biri de cezaevleri. Bu yüzden Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi birçok uluslar arası kurum ve kuruluş salgının daha ilk günlerinde hükümetlere cezaevleri için âcil tedbirler alma çağrısında bulunmuştu. 355 cezaevinde 300 bin dolayında tutuklu ve hükümlünün kaldığı Türkiye’de, salgın gerekçesi ile Meclis’e getirilen yeni infaz düzenlemesinin AKP ve MHP’li vekillerin oylarının kabulü ile 80 bine yakın hükümlü cezaevlerinden tahliye etti. Ancak siyasi tutuklular bu düzenlemenin dışında tutuldu. CHP, yasanın “af düzenlemesi” olduğu gerekçesiyle “şekil yönünden” iptal edilmesi için geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu. Şimdi gözler AYM’den çıkacak kararda. Cezaevlerinin karşı karşıya bulunduğu tehlikeye dikkat çeken hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcileri, Anayasa Mahkemesi’nin hayat hakkını gözeterek başvuruyu öncelikli incelemesi beklentisinde.

Âcil adımlar atılmalı

Pandemi salgının kalabalık ortamlar için risk oluşturduğunu, bu nedenle hak savunucuları olarak cezaevleri için Adalet Bakanlığı’na daha önce çağrıda bulunduklarını dile getiren Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer, hasta tutuklular başta olmak üzere cezaevinde bulunan tutukluların “yaşama hakkı”nın riske atıldığını ifade etti. Biçer, “Mevcut ceza infaz yasasında hiçbir suçun karşılığı ölüm değil, ama gerekli tedbirler almadığında gayri resmî olarak tutuklular ölüm cezası ile karşı kaşıya bırakılıyor” dedi.  İnfaz yasasının başka bir konsepte değerlendirilmesi gerektiğini ve önceliğin hayatı risk altında olan hasta tutuklulara verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Biçer, “Yaşam hakkı risk altında bulunan tutukluları, infaz yasasına ilişkilendirmek ve infaz yasasının tartışmalarının içine boğmak büyük bir sıkıntı. Halen infaz yasasından ayrı olarak cezaevlerinde tutulan insanların pandemi nedeniyle karşı karşıya kalacakları ölüm riskine yönelik Adalet Bakanlığı’nın âcil adımlar atmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

Cezaevleri hâlâ kapasitenin üstünde

MA’nın haberine göre, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Yönetim Kurulu üyesi Berivan Korkut da, yapılan tahliyelere rağmen cezaevlerinin hâlâ kapasitenin üstünde olduğuna dikkat çekti. Cezaevlerindeki mevcut doluluğun salgına karşı büyük bir tehdit oluşturduğu söyleyen Korkut, tutuklu yakınlarından çok sayıda şikâyet dilekçesi aldıklarını paylaştı. Korkut, “AYM yaşam hakkı önceliğini gözeterek, hızlı bir şekilde adım atması gerekiyor. Önümüzde Buca Kapalı Cezaevi’nde yaşanan durum var. Cezaevlerine salgının yayılması ne sağlık hizmeti ne de cezaevi idaresi kaldırabilir” dedi.  Korkut, son olarak salgının ilk gününden beri dillendirdikleri af taleplerini yenileyerek, infaz yasasına dair AYM süreci beklenilmeden risk grubunda olan tutukluların âcilen tahliye edilmeleri gerektiğini kaydetti.

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