AYM, HDP’nin talebini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin “kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması” başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

AYM, 25 Ocak’ta talebi görüşecek. HDP’nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM’ye başvurduklarını açıklamıştı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor. Yüksek Mahkeme’de görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu bu hafta içinde ele alması öngörülüyor. Haber Merkezi

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