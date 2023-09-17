AYM: İhlal var, tekrar soruşturulsun

Anayasa Mahkemesi (AYM), Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalımerez Mahallesi’nde 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılan ev baskınında gözaltına alınan Şahin ailesi fertlerine dönük dört gün süren işkenceye dair ‘hak ihlali’ kararı verdi.

Söz konusu tarihte yapılan ev baskınında Ayfer, Abdulbaki, Ayhan, Abdullah ve F. Şahin ile Şehriban Mamuk ve Dilan Görür gözaltına alındı. Baskın sırasında ve sonrasında işkenceye maruz kalan kişiler, yaşadıklarına dair suç duyurusunda bulundu. Savcı, başvuruya dair ‘takipsizlik’ kararı verdi. Van Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuruda sonuç alınmaması üzerine Erzurum Bölge Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Bu başvurunun da reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldı. Artı Gerçek’in haberine göre AYM, adil yargılamanın yapılmadığına hükmetti. Haber Merkezi

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