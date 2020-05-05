AYM, infaz paketini inceleyecek

Anayasa Mahkemesi, 90 bini aşkın hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayan, cezaların infaz sürelerini istisna bırakılan suçlar dışında yarıya indiren İnfaz Paketi’nin iptali istemiyle açılan davada, ilk incelemesini yarın yapacak.

Adalete çağrı CHP’nin, İnfaz Paketi’nin tümü ve pakette yer alan denetimli serbestlik süresini 30 Mart’tan önce işlenen suçlar bakımından 1 yıldan 3 yıla çıkartan düzenlemenin iptali istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından görüşülecek. Genel Kurul, başvuruyla ilgili ilk incelemesini yapacak. CHP’nin başvurusunda, düzenlemenin şekil bakımından anayasaya aykırı olduğu iddiası da yer alıyor. T24’ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi, ilk incelemede, şekil itirazlarını da değerlendirecek. Ancak şekil itirazlarının başvurunun esasına ilişkin olduğu sonucuna varırsa, bu aşamada bir karar vermeyecek. Yüksek Mahkeme, başvuruda bir eksiklik bulmazsa, dosyanın esastan görüşülmesine karar verebilecek. Bu durumda başvuru raportöre gidecek ve esas incelemesi süreci başlayacak.

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