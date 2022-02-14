AYM işini yapamıyor

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Ocak ayında 12 bin başvuru yapıldığını belirterek iş yükünün dramatik bir boyuta ulaştığını söyledi.

AİHM’in önünde şu anda 70 bine yakın derdest başvuru bulunduğunu söyleyen Arslan, “Bu başvurular 47 ülkeden alınan başvurular. Anayasa Mahkemesi neredeyse tek başına AİHM’in 47 ülkeden aldığı kadar başvuru alıyor. Dolayısıyla bu mesele çözülmesi gereken acil meselelerden biri. Anayasa Mahkemesi’nin işini yapmasını engelleyen bir diğer tehdit de objektif etkisinin hayata geçirilememesi. Bununla şunu kastediyoruz. Bireysel başvurunun amacı tek tek sivrisinekleri yok etmek değildir, sivrisinekleri üreten bataklığı kurutmaktır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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