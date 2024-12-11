AYM kamulaştırmadaki faiz hükmünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kamulaştırma Kanunu’ndaki “Taksitli ödeme süresince 3095 sayılı kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir” hükmünü iptal etti.

Hüküm kanunun 19’uncu maddesinde yer alıyordu. Yüksek mahkeme düzenlemenin ‘anayasaya aykırı’ olduğuna karar verdi. Hüküm kamulaştırmada taksitli ödeme olması durumunda vatandaşa yasal faiz hakkı tanıyordu. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla vatandaş taksitli ödemelerde artık kanuni faiz talep edemeyecek. Bu hem kamu kurumları hem de kamulaştırılan arazilerin sahipleri için mali sonuçlar doğurabilir. Ankara - Anka

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