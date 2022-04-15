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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor

15 Nisan 2022, Cuma 00:14
Çağdaş Gazeteciler Derneğinin raporunda AYM’nin kararına rağmen aralarında Yeni Asya’nın bulunduğu bazı gazetelerin tutuklulara verilmemesine dair ihlalin devam ettiği vurgulandı.

 

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Çağdaş Gazeteciler Derneğinin ‘Medya İzleme Raporu’nun, 2022 yılının mart ayına ait olan 47.sini yayınladı. AYM’nin kararına rağmen aralarında Yeni Asya’nın bulunduğu bazı gazetelerin tutuklulara verilmemesine dair ihlalin devam ettiğine dikkat çekilen raporda şöyle denildi: “Anayasa Mahkemesinin (AYM), farklı yayın politikalarına sahip yayın organlarının (Evrensel, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam, Yeni Asya, Aydınlık, Ortadoğu, Birgün, Milli Gazete, Cumhuriyet, Karar, Özgür Gelecek) 2017-2020 tarihleri arasında çeşitli nüshalarının tutuklulara verilmemesine dair aldığı ihlal kararına karşın tutuklu ve hükümlülerin haklarını kullanmalarının engellenmesine devam edildi.” 

Baskılar kesintisiz devam ediyor

Raporda, geride bıraktığımız ayda da gazetecilere yönelik süre gelen baskıların kesintisiz devam ettiğini vurgulanırken, yürüyen davalara yenileri eklenirken, yine gözaltılar yaşandığı bildirildi. Gazetecilere yönelik fiili saldırıların alelade cezalarla geçiştirildiğini vurgulanan raporda, “Son dönemde artış gösteren baskı uygulamalarının başında gelen, haberlere erişim engeli koyma yetkisi genişletildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na eklenen hükümle hukuki dayanaktan uzak keyfi erişim engellerine yol açıldı” denildi.

Gazeteciler hedef gösterilemez

Gazeteciliğini kamuoyu önünde yapılan ve kamusal nitelikli bir meslek olduğunu, bu açıdan da eleştiriye açık, tartışılmaktan azade olmadığı vurgulanan açıklamada, “Ancak bu kimsenin gazeteciliğe, gazetecilere hakaret etmesine meşruluk kazandırmaz. Gazeteciler kimsenin istediği gibi hakaret edeceği, hedef göstereceği kişiler değildir; hatta sırtı peklerin gazetecilere yönelik ağızlarından çıkan kelimelerin hepsini tartarak söylemesi çok daha önemlidir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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