AYM kararına rağmen yine gözaltı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 957. haftada yine gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na çıkması haftalardır engelleniyor.
Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Galatasaray Meydanı’nda 16. kez gözaltına alınıyoruz. T24’ün haberine göre, Anayasa’nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Annelerini engellemeye son verin” ifadelerine yer verildi.
Haber Merkezi