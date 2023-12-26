AYM kararını bekletmek sorumsuzluktur

Avukatlar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı vermesine karşın tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesini Ankara Adliyesi önünde protesto etti.

Avukat Eren Gönen, “Hakimlerden cesaret beklemiyoruz. Anayasa’ya uymalarını bekliyoruz. Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir” dedi. Ankara - Anka

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