AYM kararları herkesi bağlar

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda düzenlenen panelde konuşan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, Anayasa Mahkemesi kararlarının herkesi bağladığını ancak uygulanmadığını belirtti.

Sözüer “Olmayan kanunlar uygulanıyor, geceleri arama yapılabiliyor. Anayasa diyor ki yayınlar hakkında; yayın yasağı konulamaz. Ancak herhangi bir kanun olmadığı halde bir hakim yayın yasağı koyuyor... Başsavcılık açıklamaları ile bir sansür uygulanabiliyor, bütün basında bir kişinin isminin yer alması yasaklanıyor... Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı çocuklar bile tutuklanıyor” dedi. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.