AYM kararları uygulansın

Venedik Komisyonu Başkanı Giovanni Buquicchio, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı gösterilmesi ve devletin bütün organları tarafından bu kararların uygulanması gerekiyor” dedi.

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER

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Venedik Komisyonu Başkanı Giovanni Buquicchio, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı gösterilmesi ve devletin bütün organları tarafından bu kararların uygulanması gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapanış konuşması İstanbul’da gerçekleştirildi.

Programa Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Gıakoumopoulos, Merkezi Finans Ve İhale Birimi Başkan Vekili Hakan Ertürk, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elefheria Pertzınıdou, AİHM Başkan Vekili Robert Spano, Venedik Komisyonu Başkanı GiOvanni Buquıcchıo ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan katıldı.

Bağımsız yargı hukukun temel taşıdır

Venedik Komisyonu Başkanı Giovanni Buquicchio, “Bireysel başvuru usulü, Türkiye için faydalı olmuştur, Türkiye vatandaşlarına katkı sağlamıştır. Etkili bir hukuk yolu olarak tanınmıştır ve bu statüsünün muhafaza edilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı gösterilmesi ve devletin bütün organları tarafından bu kararların uygulanması gerekiyor” dedi.

2013 yılında AİHM’in Hasan Uzun Türkiye davasında, Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin, bireysel başvuru sürecinin insan haklarının korunması açısından uygun bir mekanizma olduğu kararını verdiğini belirten Buquicchio, “Bir ulusal mahkemenin yeterince etkili olmaması söz konusu olursa o zaman Avrupa Mahkemesinin devreye girmesi söz konusu olabilir” dedi.

Buquicchio, burada meselenin, bir ülkenin itibarından ziyade bir ülkenin insan haklarıyla, egemenliğiyle ilgili bir mesele olduğunu ifade etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanvekili Robert Spano da Strazburg Mahkemesinde ağırlıklı olarak Türk davalarını ele aldığını dile getirdi. Spona, “Bağımsız yargı hukukun üst temel taşıdır. Yargı yetki sahibi kişiler söz konusu gücü uygun şekilde kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Zühtü Arslan



Robert Spano

Hakan Ertürk