AYM: Mahkemenin görevi kararı sorgulamak değil

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlâli kararının gerekçesinde yerel mahkemeye eleştiriler yöneltti.

Metinde, “Hukuk devleti bir retorikten ibaret değildir” dendi. AYM, MİT TIR’ları dâvâsında yargılanıp ceza alan Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlâl kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine bir kez daha hak ihlâli kararı vermişti. Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan 37 sayfalık gerekçeli kararda, Berberoğlu’nun yargılanma ve AYM’ye başvurma süreci hatırlatıldı. Kararda, AYM’nin verdiği ihlal kararının yerine getirilmemesinin, bir kez daha ihlâl anlamına geldiği belirtilerek, ihlâl kararının yerine getirilmesinin, AYM’nin bireysel başvuruları karara bağlama yetki ve görevi verilmesinin zorunlu bir sonucu olduğu dile getirildi. Gerekçeli kararda, AYM’nin ihlâl kararının kendisine ulaşan mahkemenin anayasal ve yasal yükümlülüğünün, AYM’nin ihlâl kararlarının uygunluğunu ve yerindeliğini sorgulamak değil, ihlâlin sonuçlarının gidermek üzere yargısal işlemlere başlamak olduğu vurgulandı.