AYM neyi bekliyor?

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvurusunun ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u istifaya dâvet etti:

“Ben Mustafa Şentop’a Meclis Başkanı olarak Anayasa’yı korumadığı için, milletvekillerini koruması gerektiği halde dokunulmazlığımızı korumadığı için, millet iradesini korumadığı için ‘Yazıklar olsun’ diyorum ve Mustafa Şentop’u tüm kamuoyunun önünde istifaya dâvet ediyorum. Anayasa Mahkemesi’ne ‘adalet’ çağrısı yağan HDP’li Gergerlioğlu, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Anayasa uygulanmadıktan sonra bu topraklarda neye güvenebilirim. Siyasî iktidar yargıyı ele geçirmiş olabilir. Ama son kale, Anayasa Mahkemesi buna dur diyebilir. Ben bu mahkemeden adalet bekliyorum. Ben bir ton insan hakkı ihaliyle uğramış bir insanım. Zulümleri eleştirdiğim için mi bana bunlar yaşatılıyor?”

Ankara - Anka

***

Bu ne vicdansızlık?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Maltepe ilçe Kongresi’nde konuştu. Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde: “Gergerlioğlu’na son yaptıkları muameleyi hep birlikte izledik. Abdest almasına, namaz kılmasına bile müsaade etmeden yaka paça, gömlek pijama emniyete götürdüler. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir hukuksuzluktur. Bir milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğü aynı gün partisine de kapatma dâvâsı açıldı. İstedikleri dosyaları, ajandalarına uygun şekilde raflardan indirdiklerinde siyaseti dizayn edeceklerini düşünmekteler. 3 yıla varan sürelerle Yargıtay’da dosyaların bekletildiği bir ülkede, AYM kararını da beklemeden, hukuki süreçler tamamlanmadan, Meclis’te okunan bu karar, hukuk ve Meclis tarihimize lekeler düşürmüştür. Vicdanlar yaralanmıştır. Zamanlama manidardır.“

Ankara - Anka

***

Muhalefet nerede?

T24 yazarı Oya Baydar, HDP’nin kapatılma dâvâsı ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili muhalef partisinin tavrına tepki gösterdi. Baydar, “Bu çöküş ve cinnet ortamında oynanan saklambaç oyununda muhalefeti arıyoruz. ‘Elma, elma’ diye avazımız çıktığınca bağırıyoruz. Muhalefet yok, oyunu terk etmiş. Daha doğrusu oyun parkının dışında, sokak aralarında oynuyor. (…) Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldiğinde, “Anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz, ama evet oyu kullanacağız” demiş, sonrasında hiçbir özeleştiri yapmaya gerek duymamış olanlardan bunu beklemek abes, ama yine de çaresizliğimizden bekliyoruz işte” dedi.