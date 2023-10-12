AYM’nin Can Atalay kararı ertelendi

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası’nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi.

Bir üyenin “dosyaya hazırlanamadığını” söylemesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesi başka güne bırakıldı. Buna göre, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyeli Genel Kurulu, ileri bir tarihte yeniden görüşecek. Artı Gerçek’in haberine göre, geçen aylarda da Selahattin Demirtaş’ın başvurusu aynı gerekçeyle ertelenmişti. Haber Merkezi

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