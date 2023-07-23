AYM’nin iptal kararı fırsat olarak değerlendirilmeli

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ziyaret ederek, acil çözüm bekleyen sorunları iletti.

Ziyarette, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşınacak talepler için destek beklentisi dile getirildi. AYM’nin iptal kararı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksik ve yanlışların düzeltilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Alı Yalçın, Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, kanunun bir kısım hükümleri hakkında iptal kararı verdiğini söyledi. Yalçın, aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için iptal kararı gerekçesi çerçevesinde yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Halen 2023 kariyer basamakları yazılı sınavına 50 binden fazla öğretmenin başvuruda bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, bakanlığın mevcut süreci öğretmenleri mağdur etmeyecek şekilde sonuçlandırması gerektiğini ifade etti. Ankara - Mehmet Kara

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