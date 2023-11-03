AYM’nin kararı yoruma açık değil

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın cezaevinden tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklama yaptı.

İhlal derhal giderilmeliydi

Adalet sistemi için turnusol testi İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, “Hak ihlali sona erdirilmeyip, tahliye sağlanmadığından, Baromuz tarafından Hakimler Savcılar Kurulu’na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında ‘görev suçu’ ve ‘meşru vasıtaları kullanmak sureti ile hürriyeti tahdit’ nedeni ile şikayette bulunulmuştur. Yargının taraflı ve bağımlı olmasının yeni bir örneğinin yaşanıyor olması, AYM’nin yoruma açık olmayan hak ihlali ve bu ihlalin giderilmesine ilişkin kararının uygulanmaması karşısında üyemiz Can Atalay için sesimizi yükseltmek ve ‘Hukuk Devletine Saygı’ demek için bir aradayız. Yargı kurumlarını hukuk devletine bağlı olmaya ve saygı duymaya davet ediyoruz” dedi. İstanbul - Anka

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