AYM’nin önünde 100 bin dosya var

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Venedik Komisyonu’nun Scuola Grande binasında yapılan 133. Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yaptı.

Arslan, AİHM’in önünde 47 ülkeden yapılan toplam 75 bin adet derdest başvuru, AYM’nin önünde ise 100 bine yakın derdest dosya olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı: “Bu iş yükü sorununu çözmek adına AYM, iki etkili yöntem uygulamaya başlamıştır. İlk olarak Mahkeme, kabul edilemez başvuruların filtreleme yöntemiyle ayrılmasını sağlayan çok etkili bir sistem kurmuştur. İkinci olarak ise Mahkeme, AİHM’in uygulaması doğrultusunda, kitlesel ve mükerrer ihlallere yola açan sistematik ve yapısal sorunlar içeren başvurular bakımından ‘pilot karar usulünü’ uygulamıştır.” AA

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.